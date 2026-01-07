اطّلع على دور الـ 8 من كأس أفريقيا.. استقبل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 11:07 صباحاً - تُشكل قناة Al Aoula Inter HD، التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون المغربي، إرثاً إعلامياً عريقاً يعود إلى عام 1962، حيث بدأت رحلتها كأول محطة تلفزيونية في المغرب.

تعكس هذه القناة التنوع الثقافي واللغوي للمجتمع المغربي من خلال برامجها التي تبث بالعربية والأمازيغية والفرنسية والإسبانية، مما يجعلها جسراً يربط بين المغاربة داخل الوطن وخارجه، ويوفر محتوى يمزج بين الإعلام الجاد والترفيه الهادف.

تردد قناة Aloula Inter Hd

في يناير 2026، يبقى استقبال القناة على قمر نايل سات سهلاً ومستقراً بجودة عالية، مع ترددات محدثة تضمن إشارة قوية لمتابعة الأخبار والدراما والبرامج الاجتماعية دون تعقيد، إليك جدولاً يجمع الترددات الرئيسية والبديلة:

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الجودة 12207 عمودي (V) 27500 3/4 HD/SD 11476 عمودي (V) 27500 3/4 HD/SD 11564 عمودي (V) 27500 3/4 HD/SD

طريقة إضافة تردد قناة Aloula Inter Hd إلى الريسيفر

لإضافة القناة إلى جهازك، اتبع هذه الخطوات الواضحة:

اضغط على زر القائمة في جهاز التحكم للوصول إلى الإعدادات. اختر قسم التركيب ثم حدد قمر نايل سات. انتقل إلى البحث اليدوي وأدخل أحد الترددات مثل 12207 مع الاستقطاب العمودي ومعدل الترميز 27500. ابدأ عملية البحث وانتظر حتى تنتهي. احفظ النتائج، وستجد القناة باسم Al Aoula Inter جاهزة. افحص قوة الإشارة للتأكد من الاستقبال الجيد.

أما لتحسين استقبال الإشارة عبر الطبق، فابدأ بتوجيهه نحو 7 درجات غرب باستخدام أدوات مساعدة مثل التطبيقات الإلكترونية، ثم اضبط الزاوية بدقة حسب موقعك، وتأكد من تثبيت الوحدة الاستقبالية جيداً، وافحص الكابلات بحثاً عن أي عطل، وقد يساعد جهاز قياس متخصص في الوصول إلى أفضل نتيجة، ثم أعد البحث بعد كل تعديل.