مُجربة.. طريقة مجانية لفك تشفير الباقة المغربية الأرضية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 11:07 صباحاً - مع انطلاق منافسات كأس أمم أفريقيا 2025 على الأراضي المغربية، يزداد حماس عشاق كرة القدم للعثور على وسيلة سهلة ومجانية تمكنهم من متابعة المباريات بوضوح تام، حيث تقدم القنوات الرياضية المغربية، وخاصة الرياضية الأرضية، تغطية مميزة لبعض اللقاءات المهمة، مما يوفر خياراً مريحاً دون الحاجة إلى اشتراكات مدفوعة.

تتيح هذه القنوات فرصة مشاهدة الأحداث الرياضية الكبرى مثل البطولة القارية، حيث تركز على نقل مباريات المنتخب المغربي وبعض المواجهات البارزة الأخرى، في حين يعتمد الاستقبال على تقنية خاصة تسمى المالتي ستريم، والتي تجمع عدة قنوات على تردد واحد لتوفير المساحة وتحسين الجودة.

تردد الباقة المغربية الأرضية

للوصول إلى هذه القنوات خارج النطاق الأرضي المباشر، يمكن ضبط القمر بدر 26° شرق، مع الحرص على أن يكون جهاز الاستقبال يدعم هذه التقنية ليظهر البث بوضوح، إليك جدولاً يلخص أبرز الترددات المستخدمة لاستقبال القنوات المغربية الأرضية على هذا القمر:

التردد الاستقطاب معدل الترميز النوع الملاحظة 11180 عمودي (V) 27500 مالتي ستريم الرئيسي لـ Arryadia TNT 11617 عمودي (V) 27500 HD بديل للباقة الأرضية 11623 عمودي (V) 27500 HD إضافي للقنوات الرياضية

طريقة مجانية لفك تشفير الباقة المغربية الأرضية

اتبع هذه الخطوات البسيطة لإضافة القنوات إلى جهازك:

تأكد أولاً من أن الرسيفر يدعم خاصية المالتي ستريم، وأن الطبق موجه نحو 26° شرق بزاوية مناسبة حسب موقعك. ادخل إلى قائمة الإعدادات في الرسيفر واختر خيار التركيب اليدوي. أضف تردداً جديداً بإدخال 11180 كرقم أساسي، مع تحديد الاستقطاب العمودي ومعدل الترميز 27500. فعّل خيار البحث الشبكي أو المالتي ستريم إن وجد، ثم ابدأ العملية ليتم اكتشاف القنوات. احفظ النتائج، وستظهر قناة Arryadia أو الباقة الأرضية جاهزة للمتابعة.

بهذه الإجراءات، ستتمكن من الاستمتاع بتغطية مباشرة لبعض مباريات البطولة، مع جودة جيدة إذا كانت الإشارة قوية في منطقتك، كما يمكنك أن تجرب الترددات الأخرى إذا لزم الأمر لتحسين الاستقبال.