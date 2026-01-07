من هو باتريس لومومبا ويكيبيديا؟ تعرف عليه بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 11:07 صباحاً - من هو باتريس لومومبا ويكيبيديا؟ يريد أن يعرف إجابة هذا السؤال غدد كبير من الأشخاص، وذلك بعد اختتم منتخب الكونغو الديمقراطية مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الخسارة أمام "الجزائر" بهدف دون رد، في مباراة امتدت إلى الشوطين الإضافيين على ملعب مولاي الحسن بالمغرب، وفي قلب المدرجات، لفت المشجع ميشيل نكوكا مبولادينجا الأنظار بظهوره اللافت طوال مباريات فريقه، مستلهماً ملامح زعيم بلاده التاريخي.

من هو باتريس لومومبا ويكيبيديا؟

باتريس لومومبا هو سياسي وطني "كونغولي" تولى منصب أول رئيس وزراء للكونغو الديمقراطية في يونيو 1960، وساهم بشكل بارز في استقلال بلاده عن الاستعمار البلجيكي، ظل نضاله مستمرًا من أجل وحدة بلاده وأفريقيا حتى تعرض للاغتيال عام 1961 بعد اعتقاله وتعذيبه، وقد أظهرت التقارير أن جثته أُزيلت بطريقة وحشية.

وتدخل الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر لاحقًا لحماية عائلة لومومبا وإرسالهم إلى مصر، عبر قوات الأمم المتحدة في الكونغو تحت إشراف الفريق سعد الدين الشاذلي، لضمان سلامتهم واستقرارهم.

مشجع يحيى ذكرى باتريس لومومبا

ظهر مبولادينجا منذ المباراة الأولى لفريقه ضد بنن، مرتدياً زيًّا وحركات تذكر بزعماء الكونغو الأوائل، حيث يشبه بشكل كبير باتريس لومومبا، أول رئيس وزراء للبلاد بعد الاستقلال، وقد ظل واقفًا طوال دقائق المباريات، رافعًا يده نحو السماء في إشارة رمزية إلى روح السياسي الراحل ودعمه لفريقه الوطني.