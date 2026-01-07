هل تردد قناة Blue Hustler للبالغين فقط يوجد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 11:07 صباحاً - في بداية عام 2026، تستمر قناة Blue Hustler، المخصصة للمحتوى الترفيهي للبالغين فقط، في بثها عبر الأقمار الصناعية الأوروبية الرئيسية، مع التركيز على تغطية القارة الأوروبية بشكل أساسي.

تعتمد هذه القناة نظام تشفير متقدم يتطلب اشتراكاً رسمياً للوصول إلى برامجها، مما يضمن خصوصية عالية ومحتوى حصري يناسب الجمهور البالغ.

لا تظهر القناة على أقمار مثل نايل سات أو عرب سات، بل تقتصر إشارتها على أقمار مثل هوت بيرد وأحياناً أخرى أوروبية، مع تحديثات دورية للترددات حسب التغييرات التقنية.

تردد قناة Blue Hustler

إليك جدولاً يلخص الترددات الرئيسية المعروفة لهذه القناة بناءً على آخر التحديثات:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ التشفير الملاحظة Hotbird 13°E 10719 عمودي (V) 27500 3/4 مشفر (Viaccess/Nagravision) التردد الرئيسي الحديث Hotbird 13°E (بديل قديم) 10930 أفقي (H) 30000 2/3 مشفر قد يكون غير نشط الآن

بهذه البيانات، يمكن توجيه الطبق نحو هوت بيرد لاستقبال الإشارة إن توفرت في منطقتك، مع الحرص على الاشتراك الرسمي لتفعيل البث.