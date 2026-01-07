حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 11:07 صباحاً - تُعد قناة TV5 Monde Afrique الرياضية واحدة من أبرز القنوات التابعة لشبكة TV5 الفرنسية، حيث تستهدف جمهور الرياضة في القارة الأفريقية والمنطقة العربية بمحتوى متنوع يجمع بين المتعة والمصداقية، وتبث مباراة مصر وبنين اليوم، وتحرص القناة على تقديم تغطية موسعة لأهم المنافسات الرياضية العالمية والقارية، مع التركيز على البطولات الأفريقية الكبرى.

تردد قناة TV5 Monde Afrique على نايل سات

تقدم قناة TV5 Monde Afrique مجموعة مميزة من البرامج الرياضية التي تشمل مباريات كرة القدم لجميع الفرق، وهذا بجانب تقارير تحليلية متخصصة ونشرات رياضية شاملة، ما يجعلها خيارًا مفضلًا لعشاق الرياضة الباحثين عن متابعة دقيقة للأحداث.

تردد قناة TV5 Monde Afrique الرياضية على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11900

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: عمودي (V)

جودة البث SD

تردد قناة TV5 Monde Afrique الرياضية على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12073

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: أفقي (H)

جودة البث SD

تردد قناة TV5 Monde Afrique الرياضية على يوتلسات