بكام عيار 21 اليوم؟ استقرار سعر الذهب الان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 11:51 صباحاً - استهلت أسعار الذهب رحلتها اليوم الأربعاء الموافق 7 يناير 2026 بحالة من الثبات الملحوظ في الأسواق المصرية، وقد بدأت التعاملات الصباحية على نفس أرقام الإغلاق التي سجلتها مساء أمس.

اسعار الذهب اليوم

يعتبر عيار 21 هو البطل الحقيقي داخل السوق المصرية والأكثر طلبًا بين المواطنين، وقد سجل اليوم نحو 5990 جنيهًا للبيع، بينما جاء عيار 24 -الذي يمثل قمة النقاء والجودة- بسعر 6845 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 18

لمن يبحثون عن خيارات أقل تكلفة، فقد استقر عيار 18 عند 5134 جنيهًا، في حين سجل عيار 14 نحو 3993 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بالنسبة للمهتمين بالادخار طويل الأمد، فقد بدأ الجنيه الذهب يومه عند مستوى 47920 جنيهًا للبيع، مع ملاحظة أن هذا السعر لا يشمل تكاليف المصنعية أو الضريبة.

أسعار سبائك الذهب اليوم

سجلت السبيكة وزن 10 جرامات نحو 68450 جنيهًا، في حين استقر سعر الأونصة (31.1 جرام) عند حوالي 212880 جنيهًا، مما يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحصين أموالهم في وعاء ادخاري آمن ومستقر ضد التقلبات الاقتصادية.