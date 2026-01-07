علوم وتكنولوجيا

المفتوحة بدون تشفير.. تردد قناة مدغشقر الرياضية الناقلة...

0 نشر
0 تبليغ

المفتوحة بدون تشفير.. تردد قناة مدغشقر الرياضية الناقلة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 03:29 مساءً - نقدم لكم تردد قناة مدغشقر الرياضية الناقلة لكأس أفريقيا مجانًا على القمر الصناعي يوتلسات 16° شرق، وهو القمر الذي يسهل استقباله في مصر والدول العربية، ويتم من خلالها مشاهدة جميع المباريات الهامة التي يريد متابعتها الجميع بشكل مستمر وعلى مدار اليوم.

تردد قناة مدغشقر الرياضية الناقلة لكأس أفريقيا مجانًا

الأحداث الرياضية جعلت اهتمام الجمهور العربي يزداد تجاه تردد قناة مدغشقر، لا سيما بعد تأهل منتخب مدغشقر لأول مرة في تاريخه إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر.

وقد دفع هذا الإنجاز محبي كرة القدم إلى البحث عن المزيد من المعلومات عن هذه الدولة وجغرافيتها وثقافتها، يمكن متابعة مباريات البطولة عبر قناة تايم سبورت أو القنوات المجانية الناقلة للبطولة على مختلف الأقمار الصناعية.

يوتلسات

11024

أفقي

27500
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا