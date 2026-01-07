أول تصريح رسمي من عمورة لاعب منتخب الجزائر علي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 07:26 مساءً - علق عموري لاعب منتخب الجزائر علي فعله المثير للجدل في مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية، والتي تأهل فيها محاربو الصحراء لدور ربع نهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا

وكان قد برز مشجع الكونغولي بحضوره اللافت داخل المدرجات، حيث اعتاد الوقوف ثابتًا دون أي حركة طوال زمن المباريات، في مشهد يحمل دلالات رمزية مرتبطة بأحد الرموز الوطنية البارزة في تاريخ الكونغو الديمقراطية، ما منحه طابعًا خاصًا جذب أنظار المتابعين.

وتكرر ظهور المشجع خلال أكثر من مواجهة للمنتخب الكونغولي في البطولة، لاسيما خلال مباراتي السنغال وبوتسوانا في دور المجموعات، قبل أن يواصل حضوره المميز في مواجهة الجزائر ضمن منافسات دور الـ16.

ولم يقتصر الاهتمام بهذا المشجع على الجماهير فقط، بل وصل إلى رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، الذي حرص على لقائه والتقاط صور تذكارية معه قبل انطلاق مباراة الجزائر، في إشارة واضحة إلى مدى تأثيره وانتشار صورته داخل أروقة البطولة.

وشهدت مواجهة الجزائر والكونغو لقطة لاعب منتخب الجزائر محمد الأمين عمورة بالسخرية من حركة المشجع الكونغولي، في مشهد طريف أثار جدل كبير بين أرجاء العالم على مواقع التواصل الاجتماعي.

اعتذار عموره علي سخريته من مشجع الكونغو

وقال عموري:

"مباراة الكونغو كانت قوية جدا وشهدت الكثير من الشدة والتوتر والعاطفة داخل الملعب"

وتابع:

"أود توضيح أمر واحد في تلك اللحظة، لم أكن على علم بما تمثله تلك الشخصية أو ذلك الرمز الموجود في المدرجات أردت فقط المزاح بروح رياضية وبأسلوب عفوي دون أي نية سيئة أو رغبة في استفزاز

وواصل:"

أي طرف أحترم الكونغو ومنتخبها بصراحة، أتمنى لهم كل التوفيق وآمل أن يتأهلوا إلى كأس العالم".

واختتم: