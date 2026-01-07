وزارة التعليم تصدر تعليمات جديدة لدخول الطلاب على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 07:26 مساءً - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات تنظيمية محدثة لضمان دخول الطلاب على منصة اختبار البرمجة والذكاء الاصطناعي بشكل سلس، وذلك بعد إعادة الامتحان، بهدف تفادي المشكلات التقنية التي واجهها بعض الطلاب في المحاولة السابقة.

وأوضحت الوزارة أن الخطوة الأولى للدخول تتضمن تنفيذ التحقق الأساسي "Basic Authentication" حيث يطلب من الطلاب إدخال اسم مستخدم وكلمة مرور موحدة تعلن ليلة الامتحان، للوصول إلى صفحة تسجيل الدخول الخاصة بالاختبار، بعد ذلك، يقوم كل طالب بتسجيل الدخول باستخدام بياناته الشخصية على منصة كيريو.

وفيما يخص الأجهزة، يفضل أداء الاختبار باستخدام جهاز التابلت، أما في حال تعذر الدخول، فيسمح باستخدام أجهزة معمل الحاسب الآلي بالمدرسة.

كما شددت الوزارة على ضرورة توافر اتصال إنترنت مستقر طوال مدة الاختبار، سواء عبر الشبكة المدرسية أو باقة الإنترنت على التابلت، مؤكدة أن سرعة الإنترنت المعتدلة تكفي بشرط ثبات الاتصال لمنع بطء تحميل الأسئلة أو توقف الاختبار.

وشددت الوزارة على إغلاق جميع المتصفحات أثناء أداء الاختبار والاكتفاء بفتح صفحة الاختبار فقط لتجنب الأعطال التقنية، وفي حال واجه الطالب بطء تحميل الأسئلة أو توقف المنصة عن الاستجابة، ينصح بإعادة تحميل الصفحة مرة واحدة، وإذا استمرت المشكلة، يجب التأكد من الاتصال بالإنترنت أو استخدام جهاز آخر سريع.

وبخصوص زمن الاختبار، أوضحت الوزارة أنه يمتد لمدة 40 دقيقة، ويبدأ احتساب الوقت فور تسجيل الدخول لأول مرة، مؤكدة أن أي انقطاع أو إعادة دخول أو تغيير جهاز يحسب ضمن زمن الامتحان.

وفي حالة التعرض لمشكلة تقنية أثرت على أداء الطالب، سيتم تحليل بيانات الأداء فنيًا بعد انتهاء الاختبار، وستتاح فرصة إعادة الامتحان للطلاب المتضررين وفق نتائج هذا التحليل.

واختتمت الوزارة تعليماتها بالتأكيد على عدم الدخول المتكرر أو تغيير الأجهزة دون إشراف، وضرورة إبلاغ المعلم أو الموجه عند مواجهة أي مشكلة، مع طمأنة الطلاب وتوفير إرشادات مصورة تساعدهم على التعامل مع الأعطال وحل المشكلات أثناء الاختبار.