بأسعار خيالية ومواصفات قياسية.. طرح سيارة إم جي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 07:26 مساءً - أتاح الوكيل المحلي لعلامة إم جي الصينية طرح سيارة إم جي 5 موديل 2026 داخل السوق المصري، ضمن فئة السيارات السيدان، حيث تقدم السيارة باختيارين من حيث مستوى التجهيز لتلبية احتياجات شريحة مختلفة من المستهلكين.

وتسعر سيارة إم جي 5 موديل 2026 في مصر بقيمة تقارب 800 ألف جنيه للفئة الأولى، في حين تطرح الفئة الأعلى تجهيزًا بسعر يقترب من 900 ألف جنيه، وفقًا للأسعار المعلنة رسميًا.

وتعتمد السيارة على محرك مكون من أربع أسطوانات بسعة 1500 سي سي، ينتج قوة تصل إلى 120 حصان، مع عزم دوران يبلغ 150 نيوتن متر، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 5.8 لترات لكل 100 كيلومتر، ما يعكس كفاءة مناسبة في الاستهلاك.

وعلى مستوى الأمان، تضم إم جي 5 موديل 2026 مجموعة من وسائل السلامة، تشمل وسادة هوائية للسائق، ونظام مانع لانغلاق الفرامل، ونظام توزيع إلكتروني لقوة الكبح، بالإضافة إلى برنامج الثبات الإلكتروني، ومثبت سرعة، وفرامل يد تعمل إلكترونيًا، إلى جانب نظام لمتابعة ضغط الإطارات، بما يعزز من مستوى الأمان أثناء القيادة.