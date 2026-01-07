تسريب تشكيل برشلونة ضد أتليتك بيلباو في قمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 07:26 مساءً - كشف الألماني هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، عن ملامح التشكيل الذي سيخوض به مواجهة أتلتيك بلباو، في قمة الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني 2026، والمقرر إقامتها على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويدخل الفريق الكتالوني اللقاء وسط حالة من الثقة الكبيرة، بعدما واصل تقديم مستويات قوية هذا الموسم تحت قيادة فليك، مدعومًا بسلسلة نتائج إيجابية محليًا، إلى جانب سجله المميز في بطولة السوبر الإسباني.

في المقابل، يسعى أتلتيك بلباو، صاحب التاريخ العريق في المسابقة، إلى قلب التوقعات ومحاولة إيقاف زحف برشلونة، من أجل حجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية ومواصلة حلم التتويج.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم في:

الساعة 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل برشلونة ضد أتلتيك بلباو

حراسة المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي – إينيجو مارتينيز – باو كوبارسي – جول كوندي

خط الوسط: فرينكي دي يونج – إريك جارسيا

الثلث الهجومي: ماركوس راشفورد – رافينيا – لامين يامال

خط الهجوم: فيران توريس

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

يمكن متابعة مباريات كأس السوبر الإسباني حصريًا عبر قنوات ومنصة ثمانية السعودية، التي توفر بثًا مباشرًا بجودة عالية لكافة مواجهات البطولة.