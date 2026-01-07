قناة مفتوحة على نايل سات تعلن نقل مباراة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 09:29 مساءً - بلغ منتخب كوت ديفوار الدور ربع النهائي في كأس الأمم الأفريقية بعد انتصاره الكبير بثلاثة أهداف دون مقابل في الدور السابق، مما جعله يواجه المنتخب المصري في لقاء منتظر يحمل الكثير من الحماس ضمن المنافسات القارية.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

يحين موعد المواجهة بين الفراعنة والأفيال يوم السبت القادم، حيث تبدأ الصافرة في الأوقات التالية:

التاسعة مساءً حسب توقيت القاهرة.

العاشرة مساءً حسب توقيت مكة المكرمة.

الحادية عشرة مساءً حسب توقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

تتوفر الإذاعة عبر قنوات مشفرة وبعضها مفتوح، وأبرزها:

قناة beIN Sports 1 Max مع التفاصيل التالية للضبط:

التردد: 10810. الاستقطاب: عمودي (V). معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 2/3. نظام البث: DVB-S2. نمط الإشارة: 8PSK.

الخيارات المفتوحة للمتابعة

من بين القنوات المفتوحة، تأتي قناة TNT المغربية كخيار رئيسي مع:

التردد: 11617.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

نوع البث: مفتوح تماماً.

كيفية إضافة القناة إلى جهازك

لضبط أي من هذه القنوات على الرسيفر: