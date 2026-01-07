تردد قناة Sportdigital FUSSBALL الألمانية الناقلة لبطولة أفريقيا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 09:29 مساءً - يواصل عشاق كرة القدم في أفريقيا والعالم العربي البحث عن القنوات التي تنقل منافسات كأس أمم أفريقيا خاصة مع اشتداد المنافسة بين كبار القارة، وتبرز قناة Sportdigital FUSSBALL الألمانية كأحد الخيارات المهمة لمتابعة عدد كبير من مباريات البطولة، بعدما حصلت على حقوق بث رسمية تتيح للجمهور مشاهدة المواجهات القوية بجودة عالية.

وتولي القناة اهتمام خاص بمباريات المنتخبات صاحبة القاعدة الجماهيرية الكبيرة مثل منتخب مصر ومنتخب المغرب، إلى جانب منتخب الكاميرون الذي يدخل البطولة بقائمة قوية من النجوم، كما تمتد تغطية القناة لتشمل الأدوار الحاسمة والنهائية مع تعليق ألماني وصورة فائقة الوضوح.

تردد قناة Sportdigital FUSSBALL على القمر أسترا

يمكن استقبال القناة عبر القمر الصناعي Astra 19.2E بسهولة في أغلب الدول العربية خاصة دول شمال أفريقيا، من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: Astra 19.2°E

التردد: 11185 أو 11186

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 22000

وتعد قناة سبورت ديجيتال من القنوات الرياضية الموثوقة لدى الجماهير لما تقدمه من تغطية مميزة للمباريات المهمة، مما يجعلها خيار مناسب للراغبين في متابعة كأس أمم أفريقيا المقامة في المغرب والاستمتاع بأقوى المواجهات بين منتخبات القارة السمراء.