تردد قناة idman الجديد 2026 بجودة عالية.. اضبط...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 09:29 مساءً - يعتبر تردد قناة idman الجديد 2026 من أبرز الترددات التي يبحث عنها الجمهور الكروي مؤخرا، حيث إن تلك القناة تكون من أهم القنوات الرياضية المتخصصة في المنطقة والتي تقوم بإذاعة العديد من المباريات والبطولات الحصرية والتي تكون بجودة عالية وبدون انقطاع للبث للصورة والصوت.
تردد قناة idman
يمكن ضبط تردد قناة idman الجديد 2026 على القمر الصناعي AzerSpace وذلك ليتم متابعة كافة المباريات والبطولات العالمية ويكون ذلك من خلال البيانات الآتية:
- يكون القمر الصناعي: AzerSpace.
- بينما يتم ضبط التردد للقناة: 11175.
- معامل الاستقطاب للقناة هو: أفقي H.
- أما عن معدل الترميز للقناة: 30000.
ضبط قناة idman على جهاز الريسيفر
يوجد عدد من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل ضبط قناة idman على جهاز الريسيفر والتي تتمثل أبرزها لتكون كما يلي:
- في البداية يتم تشغيل جهاز الريسيفر.
- من ثم يتم النقر على زر الإعدادات.
- ثم اختيار خانة اضف تردد جديد.
- بعد ذلك تحديد القمر الصناعي.
- عليك الآن إدخال التردد للقناة.
- كتابة باقي البيانات اللازمة.
- النقر على زر بحث وانتظر.
- أخيرًا اضغط على حفظ، وبذلك ستضاف القناة إلى قائمة القنوات الخاصة بك.