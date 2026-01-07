تردد قناة idman الجديد 2026 بجودة عالية.. اضبط...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 09:29 مساءً - يعتبر تردد قناة idman الجديد 2026 من أبرز الترددات التي يبحث عنها الجمهور الكروي مؤخرا، حيث إن تلك القناة تكون من أهم القنوات الرياضية المتخصصة في المنطقة والتي تقوم بإذاعة العديد من المباريات والبطولات الحصرية والتي تكون بجودة عالية وبدون انقطاع للبث للصورة والصوت.

تردد قناة idman

يمكن ضبط تردد قناة idman الجديد 2026 على القمر الصناعي AzerSpace وذلك ليتم متابعة كافة المباريات والبطولات العالمية ويكون ذلك من خلال البيانات الآتية:

يكون القمر الصناعي: AzerSpace.

بينما يتم ضبط التردد للقناة: 11175.

معامل الاستقطاب للقناة هو: أفقي H.

أما عن معدل الترميز للقناة: 30000.

ضبط قناة idman على جهاز الريسيفر

يوجد عدد من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل ضبط قناة idman على جهاز الريسيفر والتي تتمثل أبرزها لتكون كما يلي: