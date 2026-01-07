من سيتضيف البطولة؟ تغيير استثنائي لكأس السوبر الإسباني...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 09:29 مساءً - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن قرار مفاجئ من الاتحاد الإسباني لكرة القدم يقضي بنقل بطولة كأس السوبر الإسباني 2027 إلى دولة أخرى، في خطوة استثنائية رغم استمرار الشراكة مع المملكة العربية السعودية حتى عام 2030.

وجاء هذا التحرك بسبب ازدحام الأجندة الرياضية في السعودية خلال الفترة نفسها، حيث تتزامن البطولة مع استضافة أولمبياد الرياضات الإلكترونية إلى جانب بطولة كأس آسيا، ما دفع الاتحاد الإسباني للبحث عن حل تنظيمي بديل يضمن نجاح الحدث.

قطر تستضيف كأس السوبر الإسباني

وبحسب ما أوردته صحيفة آس، فقد وقع الاختيار على الدوحة لاستضافة نسخة 2027 من كأس السوبر الإسباني، باعتبارها خيارًا جاهزًا من الناحية التنظيمية وقادرًا على تلبية متطلبات البطولة دون التأثير على قيمتها التسويقية أو الجماهيرية.

وأكدت الصحيفة أن القرار لا يُعد إنهاءً للتعاون مع السعودية، بل يأتي كحل مؤقت فقط، في ظل التزامات تنظيمية كبرى تستضيفها المملكة خلال نفس الفترة الزمنية.

وفي سياق متصل، شدد الاتحاد الإسباني على أن نقل البطولة يهدف إلى الحفاظ على استقرار المسابقة وضمان تحقيق العوائد المالية الكبيرة التي تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم الأندية الإسبانية.

من جانبه، أوضح رافائيل لوزان رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أن بطولة السوبر شهدت قفزة مالية ضخمة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن العوائد تضاعفت بشكل غير مسبوق مقارنة بالنسخ السابقة.

وأضاف لوزان: