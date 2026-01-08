انقلاب وإثارة البريميرليج تشعل الجدول.. ترتيب الدوري الإنجليزي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 03:29 صباحاً - تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد أن شهدت مباريات اليوم الأربعاء 8 يناير قمة الإثارة في البريميرليج.

وتقام حاليًا مباريات الجولة 21، في البريميرليج، وتستأنف مباريات الجولة غدا بمواجهة نارية بين ليفربول ضد أرسنال.

وشهدت مباريات اليوم نتائج مفاجأة بخسارة توتنهام من بورنموث بنتيجة 3/2.

فيما تعادل مانشستر سيتي مع برايتون بنتيجة 1/1، وتعادل أيضا مانشستر يونايتد مع بيرنلي، وايضا نيوكاسل ضد ليدز بنتيجة 3/3.

فيما خسر تشيلسي من نظيره فولهام بنتيجة 2/1، وتلقي سندرلاند هزيمه مفاجأة بالخسارة من برينتفورد بنتيجة 3 أهداف مقابل لاشيء.

ترتيب الدوري الإنجليزي