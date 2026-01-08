تسريب تشكيل ليفربول ضد آرسنال في قمة الجولة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 11:23 صباحاً - كشف الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة أرسنال المرتقبة، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

ويستضيف ملعب الإمارات في العاصمة البريطانية لندن قمة الأسبوع بين أرسنال وليفربول، في مباراة تحمل طابعًا تاريخيًا.

ويدخل ليفربول اللقاء بتشكيلة يغيب عنها النجم المصري محمد صلاح، لمواصلة مشاركته مع منتخب الفراعنة في بطولة كأس أمم إفريقيا.

تشكيل ليفربول ضد أرسنال

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: برادلي – إبراهيما كوناتي –فان دايك – روبرتسون.

خط الوسط الدفاعي: جونز – ريان جرافينبيرش.

خط الوسط الهجومي: دومينيك سوبوسلاي – أليكسيس ماك أليستر –فيرتز.

خط الهجوم: إيكيتيكي.

موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال

وتقام مباراة ليفربول وأرسنال اليوم الخميس 8 يناير 2026، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.