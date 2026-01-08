إعلان رسمي في تسريب تشكيل ريال مدريد ضد أتلتيكو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 11:23 صباحاً - كشف الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن ملامح التشكيل الذي سيخوض به مواجهة أتلتيكو مدريد، في قمة الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني 2026، والمقرر إقامتها على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويدخل الفريق الملكي اللقاء وسط حالة من الترقب الكبيرة، بعدما واصل تقديم مستويات قوية تحت قيادة مدربه الجديد، سعيًا لبلوغ المباراة النهائية والمنافسة على أولى ألقاب العام الجديد في المملكة العربية السعودية.

في المقابل، يسعى أتلتيكو مدريد بقيادة دييغو سيميوني إلى تحقيق المفاجأة في ديربي العاصمة، من أجل حجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية وملاقاة الفائز من لقاء برشلونة وأتلتيك بيلباو.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم في:

الساعة 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي – راؤول أسنسيو – أنطونيو روديجر – ألفارو كاريراس.

خط الوسط: ادواردو كامافينجا – أوريلين تشواميني – جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو جوس – جونزالو جارسيا – فينيسيوس جونيور.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

يمكن متابعة مباريات كأس السوبر الإسباني حصريًا عبر قنوات ومنصة ثمانية السعودية التي توفر بثًا مباشرًا بجودة عالية لكافة مواجهات البطولة، بصوت المعلق فارس عوض.