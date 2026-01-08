تسريب تشكيل الهلال ضد الحزم في الدوري السعودي.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 11:23 صباحاً - استقر الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني لنادي الهلال، علي تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الحزم، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.

ويستضيف ملعب المملكة أرينا مباراة الهلال والحزم، في لقاء يقام على أرض الزعيم، حيث يدخل الهلال المواجهة وهو متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة، بعد خوض 12 مباراة دون تلقي أي خسارة، محققًا 10 انتصارات وتعادلين.

تشكيل الهلال ضد الحزم في الدوري السعودي

حراسة المرمى: الربيعي.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، متعب الحربي، تمبكتي، حمد اليامي.

خط الوسط: روبن نيفيز، سافيتش، كنو، مالكوم دي أوليفيرا.

خط الهجوم: داروين نونيز، ماركوس ليوناردو.

القناة الناقلة لمباراة الهلال ضد الحزم

تنقل مباراة الهلال ضد الحزم عبر قناة ثمانية الرياضية، باعتبارها الناقل الحصري لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.