”قائمة القنوات كاملة” القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 11:23 صباحاً - يصطدم نادي العراق بنظيره الصين مساء اليوم الخميس، في مواجهة مرتقبة يحتضنها استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة 2026.

ويدخل أسود الرافدين اللقاء بمعنويات مرتفعة وطموحات كبيرة لتحقيق بداية قوية في المعترك القاري، حيث يسعى الفريق لتجاوز عقبة التنين الصيني وحصد أول ثلاث نقاط في مشوار البحث عن اللقب وتأكيد ريادة الكرة العراقية في هذه الفئة السنية.

في المقابل، يطمح منتخب الصين لتحقيق المفاجأة والخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المرشحين.

موعد مباراة العراق ضد الصين

تقام المباراة اليوم الخميس في تمام الساعة 04:00 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 05:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والساعة 06:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد الصين

تنقل أحداث اللقاء مباشرة وحصرياً عبر شبكة قنوات beIN Sports القطرية، وتحديداً قناة beIN Sports 6 HD، كما يمكنكم مشاهدة المباراة عبر قناة الكأس 5.

معلق مباراة العراق ضد الصين

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس عن تكليف المعلق عامر الخوذيري للوصف والتعليق على أحداث المواجهة، بينما يتولى المعلق مصطفى ناظم مهمة التعليق عبر قناة الكأس.

كيفية مشاهدة مباراة العراق ضد الصين

يمكنكم متابعة البث المباشر للمباراة حصرياً عبر تطبيق TOD TV أو خدمة beIN Connect، وهي الخيارات الرسمية لمتابعة البطولة على المنصات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.