تسريب تشكيل النصر ضد القادسية في قمة الجولة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 11:23 صباحاً - استقر البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لنادي النصر، علي التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة القادسية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن لموسم 2025-2026.

ويحتضن ملعب الأول بارك مواجهة النصر والقادسية، في مباراة تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، خاصة في ظل سعي الفريقين لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل تعزيز موقعهما في جدول ترتيب الدوري.

ويدخل النصر اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 31 نقطة بعد خوض 12 مباراة، فيما يحتل القادسية المركز الخامس برصيد 24 نقطة، ما يزيد من قوة وأهمية المواجهة بين الطرفين.

تاريخ مواجهات النصر ضد القادسية

تشهد مواجهات النصر والقادسية عبر التاريخ أفضلية واضحة للعالمي، حيث التقى الفريقان في 48 مباراة بمختلف البطولات، نجح خلالها النصر في تحقيق 27 انتصارًا، مقابل 15 فوزًا للقادسية، فيما انتهت 6 مباريات بنتيجة التعادل.

تشكيل النصر ضد القادسية في الدوري السعودي