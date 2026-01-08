البورصة المصرية تفتتح تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 02:15 مساءً - سجلت مؤشرات البورصة المصرية أداء إيجابي خلال تعاملات اليوم، حيث افتتحت الجلسة على ارتفاع جماعي مدفوعة بعمليات شراء انتقائية نفذها المستثمرون، في ظل حالة من التفاؤل الحذر التي تسيطر على حركة التداول بالسوق.

وحقق المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" مكاسب بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 41746 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% مسجل 51341 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.54% ليصل إلى 18993 نقطة.

وفي نفس الاتجاه، واصل مؤشر "EGX35-LV" أداءه الإيجابي، محقق ارتفاع بنسبة 0.33% عند مستوى إغلاق بلغ 4613 نقطة، ليعكس استمرار التحسن النسبي في حركة الأسهم القيادية منخفضة التقلب.

وعلى مستوى الأسهم الصغيرة والمتوسطة، سجل مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" ارتفاع بنسبة 0.39% ليغلق عند 13077 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى 17367 نقطة، ما يشير إلى تحسن نسبي في أداء شريحة واسعة من الأسهم.

كما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 4594 نقطة، في حين سجل مؤشر تميز زيادة محدودة بلغت 0.02% ليستقر عند 20539 نقطة، وسط تعاملات اتسمت بالهدوء النسبي.

ويعكس هذا الأداء الإيجابي حالة من التوازن في السوق، مع ترقب المستثمرين للمتغيرات الاقتصادية المرتقبة ونتائج أعمال الشركات خلال الفترة القادمة، والتي قد تلعب دور مؤثر في تحديد اتجاهات التداول المقبلة.