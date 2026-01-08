بينهم سيماكان.. هل يصمد النصر بـ 5 غيابات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 02:15 مساءً - يمر فريق النصر السعودي بظروف فنية معقدة قبيل لقائه المهم مع نادي القادسية في الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن، إذ تأكد عدم مشاركة خمسة لاعبين رئيسيين لأسباب متنوعة.

مباراة النصر والقادسية

كشفت الأنباء الرياضية الحديثة عن حرمان "العالمي" من جهود كل من نواف بوشل، والمدافع الفرنسي محمد سيماكان، إلى جانب سامي النجعي وعبدالملك الجابر، مما يفرض على المدرب مهمة صعبة في اختيار بدائل قادرة على سد الفراغ في التشكيلة الأساسية.

تحل هذه الغيابات في لحظة حساسة، فالفريق يلعب على ملعبه "الأول بارك" أمام جمهوره، وهو يطمح في تعويض الانتكاسة السابقة بالهزيمة أمام الأهلي بنتيجة 3-2.

قائمة الغيابات المؤكدة

نواف بوشل. محمد سيماكان. سامي النجعي. عبدالملك الجابر.

ترتيب النصر في الدوري

يسعى النصر جاهداً لاقتناص الثلاث نقاط كاملة ليحافظ على مطاردته للمقدمة، إذ يحتل الآن الترتيب الثاني بـ31 نقطة، متأخراً بنقطة واحدة فقط عن الهلال صاحب الصدارة.