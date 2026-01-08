زيادة الأجر من 35% لـ 70%.. ضوابط جديدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 02:15 مساءً - تسعى وزارة العمل إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المنشأة وحماية حقوق العمال، وأحيانًا تلجأ المنشأت إلى إضافة ساعات عمل جديدة على العمال والموظفين من أجيل سير المصلحة العامة، ويتساءل العمال إذا ما كان هذا الأمر سيكون بمقابل مادي من عدمه.

وبدوره، أوضح إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، أنه يوجد ضوابط قانونية جديدة وضعت من أجل تنظيم ساعات العمل وحفظ حقوق العاملين، وهي أنه يحق للعامل أن يحصل على أجرًا إضافيًا في حالة زيادة عدد ساعات العمل المقررة.

يستحق العامل أن يحصل على أجرًا إضافيًا لا يقل عن 35% إذا تمت إضافة ساعة عمل صباحية، و70% إذا كانت مسائية، وهذا ينطبق أيضًا إذا اشتغل الموظف في العطلات الرسمية والأعياد.

يذكر أن قانون العمل، حدد ضوابط ساعات العمل، وهي ألا تتجاوز 8 ساعات يوميًا، بمعدل 48 ساعة أسبوعيًا.