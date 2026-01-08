بسبب جلسة علاج.. هل فقدت نجوى إبراهيم قدرتها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 02:15 مساءً - تعاني الإعلامية والفنانة المصرية المعروفة نجوى إبراهيم، المشهورة بلقب "ماما نجوى"، من وعكة صحية حديثة أثرت على حركتها، وذلك بعد تحسن جزئي في حالتها إثر حادث سابق وقع في الولايات المتحدة الأمريكية.

أفاد شخص قريب منها بأنها أصيبت في الرباط الصليبي خلال إحدى الجلسات المخصصة للعلاج الطبيعي، والتي كانت تركز بشكل أساسي على منطقة العمود الفقري والركبتين، مما دفعها إلى الاعتماد على عصا للتنقل في الوقت الحالي.

وبالفعل بدأت الفنانة فور رجوعها من أمريكا برنامجاً مكثفاً يعتمد على جلسات العلاج الطبيعي، سعياً لاستعادة التوازن والقدرة على الحركة الطبيعية، لذلك من المتوقع أن تجري في الأيام القريبة مجموعة من الفحوصات الطبية والأشعة لتحديد مدى الضرر الجديد واختيار الطريقة المناسبة للعلاج البديل.

ويذكر أنه سبق أن اطمأنت نجوى إبراهيم متابعيها على وضعها، مشيرة إلى تقدم ملحوظ في الشفاء مقارنة بالأيام الأولى بعد الحادث، حيث وقع ذلك الحادث أثناء إجازتها السنوية في أمريكا، إذ تصادمت سيارتها بأخرى، ما سبب كسوراً متعددة وإصابات في أنحاء مختلفة من الجسم.

وهناك خضعت لعملية جراحية دقيقة وفورية، نجحت فيها التدخلات الطبية، ثم انتقلت إلى مرحلة التعافي التي تواصلها حالياً داخل مصر، حيث تظل الفنانة تحت رعاية طبية مستمرة ودقيقة، مع تمنيات جمهورها الكبير بأن تعود إلى صحتها الكاملة وقدرتها على الحركة في القريب العاجل.