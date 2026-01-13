مقطع حبيبة رضا يثير تفاعل الجمهور ويتصدر التريند.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 05:15 مساءً - كشفت البلوجر حبيبة رضا عن حقيقة مقطع الفيديو المتداول لها الفترة الماضية، حيث تسبب تداول ذلك الفيديو الغير أخلاقي والمنسوب لها في تصدر التريند وتفاعل الجمهور معه والتساؤل عن حقيقته.

البلوجر حبيبة رضا تنفي صلتها بمقطع الفيديو

أشارت البولجر والتيك توكر حبيبة رضا بأن المقطع المتداول ليس لها أي أساس من الصحة، ونشرت فيديو منذ قليل على صفتها الرسمية بموقع تطبيق التيك توك قائلة: "المقطع المنتشر غير منسوب لي، وأنا مش اللي في الفيديو وعمر ما هيكون ليا حاجة زي كدة، بجد حرام اللي حصل والكلام اللي اتقال أذاني جدا، وكمان محدش أبدا فكر في أهلي وأصحابي وجامعتي".

أضافت خلال حديثها في الفيديو قائلة:

ربنا يأذي كل مؤذي، أنا مش عارفة أركز لأني حاليًا في فترة امتحانات، بجد حرام اللي حصل ليه فعلًا محدش فكر إني بنت وليا أهل وأصدقاء وجيران، أنا أخدت إجراءات قانونية ضد ما حدث".

في نفس السياق، فقد أكدت حبيبة رضا إنها كلفت محامي من أجل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد الصفحات التي روجت ذلك الفيديو مؤخرًا، كما أكدت على ثقتها الكاملة في الجهات المختصة لإظهار الحقيقة .