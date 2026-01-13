بعد مسيرة فنية مميزة.. ماهو سبب وفاة الفنان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 05:15 مساءً - فجع الوسط الفني الجزائري صباح اليوم الثلاثاء بخبر وفاة الفنان "خليل بوزحزح" الذي توفي في مدينة قسنطينة بعد صراع طويل مع المرض.

الخبر صدم محبيه وجمهوره، الذين نعوه بكلمات مليئة بالحزن والدعاء، حيث نشر ابن شقيقه منشور مؤثر على فيسبوك طالب من الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.

توفي الفنان الجزائري "خليل بوزحزح" بعد صراع طويل مع المرض، ولم يتم الكشف بدقة عن طبيعة مرضه، إلا أن التقارير الصحفية أكدت أنه كان يعاني من مرض عضال منذ فترة طويلة، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل كبير، وانتهى به المطاف إلى الرحيل عن عالمنا.

فاته بعد هذا الصراع الطويل مع المرض تركت فراغاً كبيراً في الساحة الفنية الجزائرية، خاصة بين المشاهدين الذين تابعوا أعماله عبر السنوات.

أعماله لم تكن مجرد تمثيل، بل كانت انعكاساً للثقافة الجزائرية وقيم المجتمع، وهو ما جعل خليل بوزحزح رمزاً فنياً بارزاً يحترمه الجميع.