نخوض كل مباراة كأنها نهائي كأس.. تريزيجيه يكشف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 05:15 مساءً - يترقب الشعب المصري مباراة منتخب الفراعنة ضد السنغال، غدًا الأربعاء الموافق 14 يناير 2026، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2026.

وأوضح لاعب منتخب مصر محمود تريزيجيه، أن فريق الفراعنة جاهز لمواجهة منتخب السنغال غدًا، ولن يتنازلون عن حصد اللقب.

وأوضح:

"مستعدون لإسعاد الشعب المصري بتحقيق الفوز غدًا.. نمتلك لاعبين كبار ورجال قادرين علي الفوز.. حسام وإبراهيم حسن يمنحان اللاعبين ثقة كبيرة وحافز قوي وتركيزنا علي تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير".

وأضاف:

" نلعب على تحقيق الفوز ونأخذ كل مباراة لوحدها كأنها نهائي كأس..".

وعن محمد صلاح، تحدث تريزيجيه: