تردد قناة ZDF HD المجانية لمتابعة مباريات كأس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 05:15 مساءً - يبحث عشاق كرة القدم في الوطن العربي خلال الفترة الحالية عن القنوات المفتوحة التي تنقل مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا، وتأتي قناة ZDF HD الألمانية في مقدمة القنوات التي تحظى باهتمام كبير نظرًا لكونها من القنوات المجانية التي تقدم تغطية رياضية مميزه بجودة بث عالية دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع.

وتعد قناة ZDF واحدة من أشهر القنوات الألمانية حيث تمتلك خبرة واسعة في نقل البطولات الكبرى والفعاليات الرياضية العالمية وهو ما يجعلها خيار مفضل لدى الجماهير الراغبة في متابعة مباريات كأس افريقيا بتعليق وتحليل احترافي إضافة إلى صورة واضحة وصوت نقي عبر تقنية HD.

ومع اقتراب المواعيد الحاسمة للبطولة تزايدت عمليات البحث عن تردد قناة ZDF HD الناقلة لكأس أفريقيا خاصة أنها تبث عبر القمر الصناعي أسترا، ويمكن استقبالها بسهولة في حال توفر طبق موجه للقمر الأوروبي.

تردد قناة ZDF HD على القمر الصناعي Astra 19.2°E:

التردد: 11362

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 22000

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الجودة: HD

وينصح عشاق الكرة الإفريقية بضبط أجهزة الاستقبال والتأكد من توجيه الطبق بشكل صحيح نحو القمر الصناعي أسترا لضمان مشاهدة مستقرة دون تقطيع خاصة أثناء المباريات المهمة في البطولة.