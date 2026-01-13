لعشاق الإثارة.. اضبط تردد قناة FR الأجنبية رعب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 05:15 مساءً - تواصل قناة FR الأجنبية جذب أنظار محبي أفلام الرعب والإثارة بعدما أصبحت واحدة من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في عرض الأفلام الأجنبية الجريئة والحصرية، والتي لا تنصح لأصحاب القلوب الضعيفة نظرًا لما تقدمه من محتوى مليء بالتشويق والغموض، وتبث قناة FR محتواها عبر القمر الصناعي نايل سات معتمدة على تردد ثابت وجودة بث مستقرة، ما يتيح للمشاهدين متابعة أقوى أفلام الرعب الأجنبية بسهولة طوال اليوم.

كيفية استقبال تردد قناة FR رعب على نايل سات

للاستمتاع بمشاهدة أفلام الرعب والبرامج المميزة، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على البيانات التالية:

التردد: 11334

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات

وبمجرد إدخال هذه البيانات ستظهر القناة ضمن قائمة القنوات لتبدأ رحلة من الإثارة والتشويق لعشاق هذا النوع من الأفلام.