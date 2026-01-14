”بدون اشتراك” القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد بارما...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 05:19 مساءً - يستضيف نادي نابولي نظيره نادي بارما مساء اليوم الأربعاء، في لقاء مرتقب يجمعهما على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026.

يدخل نابولي المواجهة وعينه على النقاط الثلاث لمواصلة الضغط في المربع الذهبي، حيث حقق الفريق نتائج جيدة في لقاءاته الأخيرة. في المقابل، يطمح بارما لتحقيق نتيجة إيجابية خارج قواعده لتحسين مركزه في جدول الترتيب.

موعد مباراة نابولي ضد بارما

تقام المباراة اليوم الأربعاء 14 يناير 2026، وتنطلق صافرة البداية في الأوقات التالية:

الساعة 07:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة 08:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

الساعة 09:30 مساءً بتوقيت أبوظبي وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد بارما

يمكنكم متابعة البث المباشر للمباراة عبر المنصات والقنوات التالية: