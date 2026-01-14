اضبط التردد واستعد.. حقيقة نقل مباراة مصر عبر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 05:19 مساءً - تقام مواجهة مصر والسنغال مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءً، وأعلنت القناة الجزائرية الرياضية إذاعتها لمباراة مصر والسنغال، ضمن تغطيتها لمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

تردد قناة الجزائرية الرياضية على نايل سات:

التردد: 11680

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تردد قناة الجزائرية الرياضية على قمر أسترا:

التردد: 12577

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: أفقي

الجودة: SD

وجاء تأهل الفراعنة عقب مباراة مثيرة أمام منتخب كوت ديفوار في الدور ربع النهائي، نجح خلالها المنتخب المصري في حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 3-2، في مواجهة عكست شخصية قوية للاعبين وقدرتهم على التعامل مع الضغوط في اللحظات الحاسمة، ليواصل الفريق مشواره بثبات نحو استعادة اللقب القاري الغائب.

وعلى الجانب الآخر بلغ منتخب السنغال المربع الذهبي بعد فوزه الصعب على منتخب مالي بهدف دون مقابل، في لقاء اتسم بالقوة والندية، ليؤكد “أسود التيرانجا” جاهزيتهم الكاملة لخوض اختبار جديد أمام المنتخب المصري في نصف النهائي.