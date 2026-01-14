القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية.. وزارة الداخلية تكشف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 05:19 مساءً - قامت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية المصرية، بإلقاء القبض على صانعة محتوى في محافظة الإسكندرية، ويكون ذلك بتهمة نشر فيديوهات مخلة وخادشة للحياء.

القبض على صانعة محتوى

أوضحت قوات الأمن أنه تم إلقاء القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية، ويكون ذلك على خلفية اتهامها بنشر عدد من الفيديوهات والمقاطع المصورة المخلة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تضمنت ظهورها بملابس تظهر مفاتنها.

حيث قامت الإدارة العامة بقطاع الشرطة لحماية الآداب التابعة لوزارة الداخلية خلال الساعات الماضية، برصد صانعة محتوى وإلقاء القبض عليها، وذلك لأنها قامت بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بالسوشيال ميديا والتي تتضمن رقصها مع صور لها مخلة وخادشة للحياء والتي تكون مخالفة للقيم الأخلاقية والمجتمعية.

فيما قامت الأجهزة الأمنية بالعديد من الضوابط والإجراءات اللازمة لضبط الفتاة واصطحابها إلى قسم شرطة ثان المنتزه في محافظة الإسكندرية، كما أنه عند مواجهتها فقد اعترفت بقيامها بنشر تلك الفيديوهات وذلك من أجل تحقيق أرباح وزيادة المشاهدات، كما أنه قد تم بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المذكورة.