قائمة القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد كولن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 05:19 مساءً - يحل فريق بايرن ميونخ ضيفًا على نظيره كولن على ملعب “راين إنرجي”، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من الدوري الألماني لموسم 2025-2026.

المباراة تأتي في وقت يسعى فيه العملاق البافاري للحفاظ على صدارته للبوندسليجا وتعزيز سلسلة انتصاراته أمام منافسه العنيد.

ويسعى الفريق البافاري لتحقيق انتصار جديد في الدوري، من أجل الحفاظ على فارق النقاط مع بوروسيا دورتموند، وإنهاء الدور الأول من البطولة بأفضل شكل ممكن وبسجل خالي من الهزيمة.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد كولن

تُقام المواجهة اليوم الأربعاء 14 يناير، وتنطلق صافرة البداية عند الساعة 09:30 بتوقيت القاهرة، والساعة 10:30 بتوقيت مكة المكرمة، لتعد عشاق الكرة الألمانية بسهره ممتعة مليئة بالإثارة.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد كولن

يمكن للجماهير متابعة مباراة بايرن ميونخ وكولن في الدوري الألماني عبر قناة MBC Action، الناقل الحصري لمنافسات البوندسليجا في المنطقة العربية.

كما تُذاع المباراة أيضًا عبر منصة شاهد، التي توفر بثًا مباشرًا لمباريات الدوري الألماني.