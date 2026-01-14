بعد إعارته من الهلال السعودي.. هل يشارك ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 05:19 مساءً - انضم اللاعب جواو كانسيلو إلى صفوف فريق برشلونة، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر من نادي الهلال السعودي.

وتخوض برشلونة مباراة ضد راسينغ سانتاندير، مساء غدًا الخميس 15 يناير 2026، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس ملك أسبانيا.

ويتساءل عشاق كرة القدم عن موقف البرتغالي جواو كانسيلو، من خوض مباراة أمس بعد انضمامه حديثًا إلى صفوف برشلونة.

وبدوره أوضح هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، في مؤتمر صحفي:

"نحن مغطّون بشكل جيد جدًا في قلب الدفاع، بوجود باو كوبارسي وإريك غارسيا، وعودة رونالد أراوخو، إلى جانب جيرارد مارتين القادر على اللعب في أكثر من مركز".

وأضاف: