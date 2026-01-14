اتهامات تهز أسطورة الغناء الإسباني.. ماذا نعرف عن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 08:15 مساءً - تدرس النيابة العامة الإسبانية اتهامات خطيرة طالت اسمًا يعد من أشهر رموز الموسيقى في العالم، بعد ورود بلاغات تتهم المغني الإسباني خوليو إغلسياس بالاعتداء الجنسي على موظفتين سابقتين خلال فترة إقامته في منطقة الكاريبي.

وبحسب ما أعلنه مكتب الادعاء الإسباني لوكالة «أسوشيتد برس»، فإن التحقيقات الجارية ترتبط بتقارير إعلامية نشرت مطلع الأسبوع الحالي، تحدثت عن تعرض امرأتين لاعتداءات جنسية وبدنية مزعومة أثناء عملهما في مقري إقامة إغلسياس بجمهورية الدومينيكان وجزر البهاما، وذلك خلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر من عام 2021.

وحتى الآن، لم يصدر أي رد رسمي أو تعليق علني من خوليو إغلسياس بشأن هذه الاتهامات كما لم يعلق محاميه راسل إل كينغ المختص في قضايا الفنانين والمقيم في ميامي، رغم إدراج اسم إغلسياس ضمن موكليه على موقعه الإلكتروني.

شكوى مجهولة وتحرك قضائي

وكشف مكتب الادعاء الإسباني المختص بالقضايا المعروضة على المحكمة الوطنية أنه تلقى شكوى رسمية ضد إغلسياس في الخامس من يناير الجاري، مقدمة من طرف مجهول الهوية حتى الآن.

وأوضح المكتب الإعلامي للمحكمة الوطنية في مدريد أن القضية تدخل ضمن اختصاصها نظرًا لكونها معنية بالجرائم التي يشتبه في ارتكابها من قبل مواطنين إسبان خارج حدود البلاد، ما يفتح الباب أمام احتمال مثول المغني أمام القضاء الإسباني في حال تطور التحقيقات.

ويعد خوليو إغلسياس البالغ من العمر 82 عامًا واحدًا من أبرز الفنانين في تاريخ الموسيقى العالمية إذ تجاوزت مبيعاته 300 مليون نسخة حول العالم، وغنّى بأكثر من 12 لغة، محققًا شهرة غير مسبوقة خاصة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

وانطلقت مسيرته من إسبانيا قبل أن يحصد نجومية واسعة في الولايات المتحدة والعالم، كما أنه والد نجم البوب العالمي إنريكي إغلسياس.