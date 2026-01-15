بورصة الدواجن الآن.. سعر كيلو الفراخ البيضاء ”جملة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 12:29 مساءً - أظهرت التحديثات الصباحية في بورصة الدواجن وبوابة الأسعار المحلية اليوم الخميس 15 يناير 2026 حالة من التباين الملحوظ في أسواق التجزئة، حيث استهلت الفراخ البيضاء تعاملاتها باستقرار نسبي يميل للارتفاع في بعض المناطق السكنية نتيجة تذبذب حجم المعروض.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

سجلت الفراخ البيضاء في أرض المزرعة اليوم نحو 68 جنيهًا للكيلو "جملة"، بينما تصل للمستهلك في المحلات بأسعار تتراوح ما بين 73 و80 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي والساسو

استقر سعر كيلو الفراخ البلدي عند 110 جنيهات في المتوسط، أما الفراخ "الساسو" فقد بلغت 88 جنيهًا بالمزرعة لتصل للجمهور بسعر يتراوح بين 95 و105 جنيهات حسب المنطقة.

أسعار البانيه اليوم

حافظ سعر كيلو البانيه على مستوياته المرتفعة نسبيًا ليتراوح بين 165 و185 جنيهًا؛ مما يعكس الضغط المستمر على هذا الصنف الحيوي في المطبخ المصري.

سعر البيض اليوم

شهدت الأسواق زيادة طفيفة بلغت حوالي 5 جنيهات في الكرتونة، حيث وصل سعر طبق البيض الأبيض للمستهلك إلى 135 جنيهًا، والبيض الأحمر إلى 140 جنيهًا في بعض الأسواق، بينما تظل كرتونة البيض البلدي هي الأعلى سعرًا بمتوسط 145 جنيهًا.