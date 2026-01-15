كم يكفلك تمويل سيارتك؟ حقيقة تغيير أسعار البنزين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 12:29 مساءً - خيّم الهدوء على محطات الوقود في مختلف المحافظات المصرية مع بداية تعاملات اليوم الخميس 15 يناير 2026، حيث حافظت أسعار المحروقات والغاز الطبيعي على مستوياتها المعتمدة دون أي تغييرات جديدة.

وذلك تماشيًا مع سياسة الحكومة لتثبيت أسعار الطاقة حتى نهاية العام الجاري، مما يوفر حالة من اليقين المالي للمواطنين وقطاعات النقل والإنتاج.

ورغم التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية تواصل لجنة التسعير التلقائي الالتزام بآخر تحديث لها لضمان ضبط تكاليف المعيشة وتفادي أي موجات تضخمية قد تنتج عن تحريك أسعار الوقود في الوقت الراهن.

أسعار البنزين اليوم

استقرت أسعار البنزين بمختلف أنواعه عند 17.75 جنيهًا للتر "بنزين 80"، و19.25 جنيهًا للتر "بنزين 92"، بينما سجل "بنزين 95" نحو 21 جنيهًا.

سعر السولار اليوم

على صعيد السولار الذي يعد عصب حركة النقل والتجارة، فقد استقر سعره عند 17.50 جنيهًا للتر الواحد.

سعر الغاز الطبيعي

حافظ الغاز الطبيعي على تسعيرته بنظام الشرائح التي تبدأ من 4 جنيهات للمتر المكعب، بينما استقر غاز السيارات عند 10 جنيهات، مع ثبات أسعار أسطوانات البوتاجاز عند 225 جنيهًا للاستخدام المنزلي.