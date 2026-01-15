بركلات الترجيح.. نتيجة مباراة المغرب ونيجيريا أمس الأربعاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 01:22 مساءً - شهدت مباراة منتخب المغرب ضد نيجيريا، أمس الأربعاء 14 يناير 2026، ضمن منافسات النصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، مواجهة قوية، حتى بعد مرور الوقت الأصلي والإضافي للمباراة.

وانتهت المباراة بفوز منتخب المغرب على نيجيريا، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، وبذلك تأهل منتخب المغرب إلى نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

خلال المباراة، ظل المنتخبين محافظين على مرمى شباكهما، حتى لجأوا إلى ركلات الترجيح،، التي نتج عنها تأهل المغرب على حساب نيجيريا.

وبذلك، يواجه منتخب المغرب نظيره منتخب السنغال الذي حقق الفور على منتخب الفراعنة في مباراة أمس الأربعاء.

تنطلق صافرة بدء مباراة المغرب والسنغال في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الأحد المقبل الموافق 18 يناير 2026 بنهائي كأس أمم أفريقيا المقامة في المغرب.