تردد قناة Varzish المجانية الناقلة لدوري أبطال أوروبا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 يناير 2026 05:27 مساءً - تواصل قناة Varzish Sport HD الطاجيكية تربُّعها على عرش القنوات الأكثر بحثاً من قبل عشاق الرياضة، بفضل تغطيتها الاستثنائية التي تجمع بين دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، والإسباني، وصولاً إلى كبرى البطولات القارية.

وتُعد القناة كنز المفضل لجمهور القمر الإماراتي ياه سات، نظراً لثبات إشارتها وجودة صورتها العالية التي تضاهي القنوات المشفرة.

بالتردد كيفية استقبال قناة Varzish TV

يمكنكم التقاط إشارة القناة بكل سهولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر البيانات التالية المحدثة:

القمر الصناعي: Al Yah 1 (ياه سات 52.5 شرق).

التردد: 11785.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

وتتميز القناة بتقديم استوديوهات تحليلية مكثفة، كما أنها غالباً ما تذيع المباريات بتعليق طاجيكي ولكن بصوت ملاعب نقي، مما يتيح لك الاستمتاع بجو المباراة وكأنك في قلب الحدث.