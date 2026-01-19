تردد قناة Maximo المجانية لنقل مباريات دوري أبطال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 يناير 2026 05:27 مساءً - تتربع مجموعة قنوات Maximo على عرش التغطية الرياضية في جنوب ووسط القارة السمراء، حيث تُعرف بامتلاكها حقوق بث حصرية لأكبر البطولات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى بطولات الكان.

وتتميز هذه الباقة بتقديم محتواها باللغة البرتغالية والإنجليزية، مما يجعلها قبلة لمتابعي الساتلايت الذين يبحثون عن تغطية احترافية وشاملة.

تردد قناة Maximo الرياضية

تبث هذه القنوات ضمن باقة DStv الشهيرة، وتتركز إشارتها بشكل أساسي على قمر "يوتلسات 36"، وهو القمر المفضل لمتابعي الرياضة في أفريقيا:

القمر الصناعي: Eutelsat 36° East (يوتلسات 36 شرق).

التردد: 11919 أو 12245.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: 4K / HD.

وتنقل القناة فعاليات ومسابقات قد لا تتوفر على القنوات المفتوحة، مما يجعلها كنزاً لمقتني أجهزة الاستقبال التي تدعم مشاركة الشفرات.