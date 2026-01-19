تردد قناة BT Sport لمشاهدة مباريات دوري أبطال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 يناير 2026 05:27 مساءً - تعتبر باقة قنوات BT Sport، التي أصبحت تُعرف الآن رسمياً بالعلامة التجارية TNT Sports، الوجهة الأولى لعشاق الكرة والأوروبية.

ومع التحديثات الجديدة في حقوق البث لعام 2026، يبحث الكثيرون عن كيفية التقاط إشارة هذه القنوات التي تنفرد بنقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا بجودة فائقة.

وتعد قنوات TNT Sports (BT Sport) هي باقة بريطانية في الأصل، وبثها الفضائي الرسمي يتركز بشكل أساسي على القمر الصناعي "أسترا" الذي يغطي المملكة المتحدة وأجزاء من أوروبا، ولا تبث بشكل رسمي مفتوح على قمر نايل سات.

تفاصيل استقبال تردد قناة BT Sport

للراغبين في التقاط البث عبر الأطباق الكبيرة أو الأنظمة الخاصة، إليك بيانات الترددات على القمر الصناعي البريطاني: