تعرض المسلسل كامل في يوم واحد.. تردد قناة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 يناير 2026 05:27 مساءً - قناة بانوراما يوم هي قناة مصرية متخصصة في عرض المسلسلات على مدار الساعة، حيث تقدم باقة متنوعة من المسلسلات العربية والمصرية القديمة والجديدة، بالإضافة إلى محتوى ترفيهي مستمر يناسب جميع الفئات العمرية، والقناة تهدف لإرضاء عشاق الدراما وتقديم متعة المشاهدة بلا انقطاع.

تردد قناة بانوراما يوم على نايل سات:

التردد: 11258.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ويتم تثبيت القناة على الريسيفر عن طريق الولوج عبر قائمة الإعدادات والنقر على زر إدخال تردد جديد من ثم اختيار القمر الصناعي النايل سات، وبعد ذلك يتم إدخال بيانات التردد والنقر على بحث وعند ظهور القناة يجب النقر على حفظ لإدراجها ضمن قائمتك.