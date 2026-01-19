مؤتمر أربيلوا قبل مواجهة ريال مدريد ضد موناكو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 يناير 2026 06:33 مساءً - في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ريال مدريد المقبلة، تحدث المدرب ألفارو أربيلوا عن استعدادات الفريق وأهمية دعم الجماهير لنجومه، خصوصًا فينيسيوس جونيور.

وتم تعيين المدرب أربيلوا خلفا لتشابي الونسو الذي رحل بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة، بالخسارة من برشلونة في كأس السوبر الإسباني، والخروج المبكر من كأس ملك إسبانيا.

تصريحات أربيلوا قبل مواجهة ريال مدريد ضد موناكو

وقال أربيلوا:

"قبل أن أبدأ، أود أن أعرب عن خالص تعازي للمتضررين من الحادث المأساوي في قرطبة. الفريق يقدم أداءً جيدًا ولديه حماس كبير،بعد فوزنا يوم السبت، ندرك أهمية هذه البطولة، والفوز غدًا سيقربنا أكثر من تحقيق هدفنا".

وعن العلاقة مع اللاعبين، أضاف:

"ما يريده فيني وما أتمناه وأرجوه هو دعم جماهير البرنابيو لجميع لاعبيه، وخاصةً فينيسيوس. لقد كتب تاريخًا طويلًا ومنحنا لقبين رائعين في دوري أبطال أوروبا، وهو بحاجة إلى دعم البرنابيو ليظهر أفضل ما لديه، يتمتع فينيسيوس بقلب كبير وعاطفة جياشة وهذا ينعكس في أدائه الكروي".

وبسؤال عن أحد النقاشات يدور حول إفتقار ريال مدريد للاعب خط وسط مبدع اجاب:

" لقد قلت منذ البداية أن لديّ فريقاً إستثنائياً، وجودي معهم خلال الأيام الستة الماضية جعلني أدرك أنهم أفضل مما كنت أتصور".

واكمل:

"جئت إلى هنا لأنافس على كل الألقاب، الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، سنبذل قصارى جهدنا للفوز بها وأتمنى أن يكون الجمهور معنا، عندما فاز ريال مدريد بالألقاب، كان ذلك بفضل دعم ملعب سانتياجو برنابيو".

وعن الانتقادات الجماهيرية، قال:

"أتفهم صافرات الاستهجان، لكنها يجب أن تشمل الفريق بأكمله، وليس لاعبًا واحدًا فقط، الاستهجان يُضعف الفريق وريال مدريد، وأنا أعلم أن هناك من يحاول إضعاف النادي، لكن لن يخدعوني".

وحول خياراته الفنية، أشار أربيلوا:

"إخراجه من الملعب ليست مسألة مطروحة، فينيسيوس سيبقى طالما كان متاحًا ويقدم الأداء الذي نحتاجه، إنه لاعب رائع واستثنائي، وإذا أردت أن تكون لدي فرصة للفوز، أحتاجه في الملعب".

وتطرق أربيلوا أيضًا لتجربته السابقة مع أنشيلوتي ، مختتمًا: