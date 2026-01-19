كيليان مبابي يفتح النار على جماهير المغرب بسبب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 يناير 2026 06:33 مساءً - في تصريحات قبل مواجهة ريال مدريد القادمة، تحدث النجم الفرنسي كيليان مبابي عن زميله إبراهيم دياز بعد إهدارة ركلة الجزاء أمام السنغال.

وكان قد تسبب دياز أمس في خسارة المنتخب المغربي لكأس أمم إفريقيا، بعد أن أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 95، بعد جدل تحكيمي كبر حول أحقيتها.

كيليان مبابي ينتقد الهجوم ضد إبراهيم دياز

وقال مبابي:

"لم أتحدث مباشرةً مع إبراهيم، تحدثت مع أشرف وأعرف بعض الشيء عما حدث، إنه وقت عصيب".

وأضاف:

"صحيح أنني مررت أيضًا بلحظات صعبة مع المنتخب الوطني، شعرت بالغضب والإحباط، لكن علينا مواصلة العمل.

هذه هي حياة لاعب كرة القدم، جئت إلى ريال مدريد للفوز بالألقاب، لكن علينا أيضًا أن نفكر في الناس، في مشاعرهم، هدفنا هو مساعدة إبراهيم على التعافي ودعمه".

وأكد مبابي من خلال تصريحاته حرصه على الوقوف بجانب زملائه ومساندتهم نفسيًا وفنيًا لضمان عودة الفريق لأفضل مستوياته.