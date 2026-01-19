قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2026 مواجهة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 يناير 2026 06:33 مساءً - أجريت اليوم الاثنين قرعة دور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا بعد انتهاء دور الستة عشر الذي شهد تأهل ثمانية فرق للمرحلة المقبلة، المباريات ستقام أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 3 و4 و5 فبراير المقبل.

وشهدت المرحلة السابقة مفاجأة كبرى بخروج ريال مدريد من البطولة بعد خسارته أمام ألباسيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في واحدة من أكبر المفاجآت هذا الموسم.

أسفرت القرعة عن مواجهات قوية أبرزها لقاء برشلونة حامل اللقب أمام ألباسيتي الفريق الذي ينشط في الدرجة الثانية، وستلعب المباراة على ملعب ألباسيتي باعتباره الفريق الأقل تصنيف بين الفرق الثمانية.

كما جاءت باقي مباريات ربع النهائي كالتالي:

ديبورتيفو ألافيس ضد ريال سوسيداد.

فالنسيا ضد أتلتيك بيلباو.

ريال بيتيس ضد أتلتيكو مدريد.

وستكون جميع المباريات فرصة للفرق لإثبات قوتها وتحقيق الفوز قبل الانتقال لنصف النهائي، في انتظار تحديد المواعيد الدقيقة لكل مواجهة لاحقًا.