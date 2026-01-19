مساعدات عاجلة من مفوضية اللاجئين للفارين من الدعم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 يناير 2026 06:33 مساءً - قامت مفوضية اللاجئين في السودان، صباح اليوم الإثنين الموافق التاسع عشر من شهر يناير الحالي لعام 2026، بتوزيع مساعدات عاجلة على العديد من الأسر النازحة والفارة من الدعم السريع في كل من منطقة دارفور وكردفان.

مفوضية اللاجئين توزع مساعدات عاجلة

أشارت مفوضية اللاجئين، أنه توزيع مواد ومساعدات عاجلة وذلك على ما يقرب من ألفين وثلاثمائة أسرة نازحة، ويأتي ذلك في إطار التخفيف عنهم معاناتهم الناتجة عن تصعيد ميليشيا الدعم السريع للهجمات المسلحة ضد الأشخاص المدنيين، والتي حدثت الفترة الماضية.

أوضحت المفوضية، بأن تلك المساعدات تشمل العديد من البطاطين وأدوات الطبخ ومستلزمات خاصة بالنوم، وتكون ممولة من الصندوق المركزي التابع للأمم المتحدة، علما بأن معظم المستفيدين من تلك المساعدات يكونوا من الأطفال والنساء وكبار السن.

كما أكدت المفوضية بأن تلك المساعدات تكون من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية التي تكون بشكل أساسي لكافة النازحين الذين فروا من منازلهم من قبل، وذلك هربًا من حدوث القتل والتشريد.