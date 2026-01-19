لن تتوقع.. ماذا حدث في محاولة ضم كيفن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 يناير 2026 06:33 مساءً - يحرص النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية للاعبي كرة القدم على ضم أفضل اللاعبين لدعم صفوف الفريق، ويختارهم بعناية شديدة.

يعتمد الأهلي في اختياراته للاعبين على مشاهدة اللاعبين عن قرب، والتقارير الصادرة عن الأجهزة الفنية والمصادر الموثوقة لتحديد مستوى اللاعب.

ولعل أخر تحركات النادي لضم اللاعبين، هو التوجه لمشاهدة مباراة فريق دين بوش الهولندي، للتفكير في ضم اللاعب كيفن مونزيالو.

وبعد المباراة، أوضح يسبر جودة، المدير التقني لنادي دين بوش الهولندي، أن الأهلي اكتفى بالمصافحة فقط.

ولم يصرح بشيء بخصوص التعاقد مع اللاعب كيفن مونزيالو، وهذا، يرجح احتمالية عدم اقتناع الأهلي بمستوى اللاعب.