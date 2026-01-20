القنوات الناقلة لمباراة الوحدات ضد البقعة في قمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 11:23 صباحاً - يصطدم نادي الوحدات بنظيره نادي البقعة مساء اليوم الثلاثاء، في مواجهة هامة يحتضنها "ستاد الملك عبد الله الثاني ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 9 من دوري المحترفين الأردني 2025-2026.

ويدخل المارد الأخضر اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 17 نقطة، حيث يطمح الفريق بقيادة مدربه جمال محمود لتحقيق الفوز لتقليص الفارق مع المتصدر الفيصلي والعودة بقوة لمنافسات اللقب، مستغلاً فترة التوقف الطويلة التي دامت 80 يوماً لإعادة ترتيب صفوفه.

في المقابل، يحتل نادي البقعة المركز السابع برصيد 11 نقطة، ويسعى الفريق لتقديم أداء بطولي وعرقلة طموحات الوحدات لتحسين موقعه في جدول الترتيب، معتمداً على جاهزية لاعبيه لخوض غمار الدوري بعد العودة من التوقف الدولي.

موعد مباراة الوحدات ضد البقعة

تقام المباراة اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، وتنطلق صافرة البداية في الأوقات التالية:

الساعة 05:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة 06:00 مساءً بتوقيت الأردن ومكة المكرمة.

الساعة 07:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الوحدات ضد البقعة

تنقل أحداث اللقاء مباشرة عبر قناة الأردن الرياضية، كما يتم بث مباريات الدوري الأردني عبر القناة الرسمية للاتحاد الأردني لكرة القدم على منصة يوتيوب.