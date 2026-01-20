علوم وتكنولوجيا

تردد قناة أفلام نتفلكس الجديدة 2026 نايل سات.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 11:23 صباحاً - يبحث العديد من الأشخاص مؤخرًا عن تردد قناة أفلام نتفلكس الجديدة 2026 على القمر الصناعي نايل سات، حيث تقدم تلك القناة محتوى متنوع ما بين الأفلام والمسلسلات على مدار اليوم بجودة عالية لكل من الصوت والصورة، فيما تكون القناة غير مناسبة للأطفال أي مخصصة للكبار فقط.

تردد قناة أفلام نتفلكس

يمكن ضبط تردد قناة أفلام نتفلكس وذلك لمتابعة الأفلام العربية الحديثة والتي تكون مخصصة للكبار فقط، حيث يمكن استقبال القناة على جهاز الاستقبال ويكون ذلك من خلال البيانات الآتية:

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد للقناة يكون: 11296.
  • معدل الترميز هو: 27500.
  • الاستقطاب للقناة يكون: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

فور التعرف على تردد القناة الجديد على القمر الصناعي نايل سات، يمكن استقبالها على جهاز الريسيفر، وذلك من خلال الدخول على الإعدادات ثم النقر على التركيب اليدوي، من ثم اختيار القمر الصناعي وكتابة التردد للقناة بشكل صحيح، والنقر على زر البحث وفور ظهور القناة اضغط حفظ، أخيرا ستضاف القناة إلى قائمتك.

